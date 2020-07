METEO ROMA – SOLE tutti i giorni durante questa settimana di piena ESTATE, clima caldo ma senza eccessi

Anticiclone in espansione in Italia

L’anticiclone delle Azzorre ben esteso in oceano Atlantico tende verso est e il Mediterraneo andando ad influenzare così le condizioni meteo anche in Italia. Sole da nord a sud in queste ore salvo della residua instabilità tra Calabria e Sicilia, clima caldo ma senza particolari eccessi grazie alle correnti settentrionali prevalenti nelle ultime ore. Anche sulla città di Roma pertanto avremo bel tempo con precipitazioni assenti, clima tipicamente estivo con le temperature in aumento e valori oltre i 32°c nelle ore centrali della giornata. Di seguito troverete tutte le previsioni meteo dettagliate. RIMANI SEMPRE AGGIORNATO CONSULTANDO LE PREVISIONI METEO PER ROMA!

Previsioni meteo per le prossime ore

Quella odierna sarà l’ennesima giornata di bel tempo in Italia e soprattutto sulla città di Roma. Entriamo nel pieno dell’Estate e sull’Italia si vedono gli effetti grazie all’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo ed in Europa occidentale. Gran sole per oggi a Roma e nei prossimi giorni con le temperature tuttavia gradevoli e senza il caldo afoso che generalmente caratterizza il periodo in corso. Previste temperature sotto i 20°c al primo mattino, poco superiori i 30°c invece durante le ore centrali della giornata.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

Il mese di Luglio iniziato con una tipica ondata di caldo estivo, procederà con il bel tempo specie sul Lazio e sulla città di Roma ma con le temperature contenute nella media come possiamo vedere anche dalla foto messa in copertina. Bassi tassi di umidità nell’aria non accentueranno ulteriormente la sensazione di caldo e soprattutto di notte e al primo mattino avremo temperature piuttosto gradevoli. Precipitazioni assenti sia oggi che nei prossimi giorni della settimana appena iniziata, per vedere le piogge ci sarà ancora da attendere diverso tempo.