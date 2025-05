Meteo Roma – Sprazzi di primavera nel weekend con più sole e lieve rialzo termico, nuove piogge la prossima settimana

Situazione meteo a scala nazionale

Buongiorno e buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’Italia resta sotto l’influenza di correnti instabili provenienti da ovest che mantengono condizioni meteo variabili su molte regioni. Al mattino possibili piogge al Nord-Ovest, medio versante adriatico e tra Calabria e Sicilia, mentre al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne, specie su Alpi e Appennini ed in movimento verso le pianure. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

La giornata di oggi a Roma sarà caratterizzata da condizioni per lo più stabili. Al mattino cielo parzialmente nuvoloso con schiarite. Nel pomeriggio nuvolosità cumuliforme in sviluppo nelle zone interne, specie sui settori a ridosso dei rilievi, con associati possibili acquazzoni, mentre i cieli risulteranno per lo più soleggiati sui settori costieri e sub-costieri. Sulla Capitale atteso dunque un pomeriggio per lo più soleggiato, salvo qualche disturbo nuvoloso possibile soprattutto sulla periferia orientale e settentrionale della città ma con bassa probabilità di piogge. In serata torna la stabilità ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in lieve aumento e comprese su Roma tra i +12/+13°C della notte e +21/+22°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma per domani 10 maggio

La giornata di domani non vedrà particolari variazioni sul Lazio. Al mattino stabilità diffusa con sole prevalente su tutta la regione. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne con possibili piovaschi isolati, specie in Appennino, soleggiato altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con qualche velatura in transito. Attesa dunque sulla Capitale una giornata tipicamente primaverile. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in ulteriore lieve rialzo e comprese su Roma tra i +13/+14°C della notte e +23/+24°C del primo pomeriggio.

Weekend primaverile, ma la prossima settimana torna il maltempo

Come abbiamo appena visto il weekend inizia con una giornata tipicamente primaverile con cieli soleggiati e clima relativamente caldo. Anche la giornata di domenica vedrà ancora tempo stabile su Roma e sul Lazio ma con dei disturbi nuvolosi, salvo locali acquazzoni pomeridiani nelle zone interne, e clima di primavera, con massime fino a sfiorare i 25°C. Ma con l’arrivo della prossima settimana tornano piogge e temporali. Per maggiori dettagli seguite i nostri prossimi aggiornamenti.

