Meteo Roma – stabile e mite per l’avvio del nuovo anno, seppur con nubi di passaggio e qualche nebbia

Condizioni meteo a Roma e in Italia

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Stagione Invernale che prosegue senza particolari variazioni con tempo asciutto ma con nubi basse e nebbie sulla nostra penisola. Anche stamattina Roma si è svegliata in compagnia di una fitta coltre di nubi basse che stanno abbracciando gran parte delle regioni Tirreniche. Di seguito, vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo per Roma di oggi

Meteo Roma – Queste le previsioni meteo per oggi 2 Gennaio: al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi; al pomeriggio avremo nuvolosità più bassa sul litorale e velature in transito sulla Capitale. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con ancora nubi basse su coste ed in città. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature piuttosto elevate per il periodo, comprese tra 11°C e 18°C.

Meteo Roma domani

Meteo domani – Per la giornata di domani, martedì 13 Gennaio il tempo risulterà ancora una volta stabile con nubi basse prevalenti nel corso delle ore diurne. Da segnalare solo qualche pioviggine lungo i settori costieri centro-settentrionali al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora nubi basse su Roma e su tutto il Lazio. Tendenza meteo per i prossimi giorni per Roma e l’Italia. Le temperature risulteranno in lieve calo, comprese tra 10°C e 17°C.

Tendenza meteo per il resto della settimana

Stabilità diffusa anche nel resto della settimana quando assisteremo prima al transito di un breve cavo d’onda sulle regioni del nord Italia; successivamente le temperature risulteranno in lieve calo sulla Capitale, e si manterranno ancora stabilmente al di sopra dei 15°C nei valori massimi. Poche variazioni fino all’Epifania.

