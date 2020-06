METEO ROMA – STABILITA’ agli sgoccioli, arriva il MALTEMPO, ecco le previsioni

Maltempo sparso al centro-nord, tempo migliore al sud

Dopo la violenta ondata di maltempo di ieri, oggi le condizioni meteo appaiono ancora una volta perturbate sulle regioni centro-settentrionali, dove i fenomeni assumono carattere sparso, ma comunque localmente intenso. Niente a che vedere comunque almeno al momento, con le piogge e i temporali che si sono abbattuti ieri su alcuni settori italiani del centro-nord. Al sud invece troviamo condizioni atmosferiche migliori, nonostante non manchino isolati fenomeni che colpiscono soprattutto la Puglia interna. Nel Lazio gli acquazzoni e isolati temporali hanno interessato solamente le zone interne, risparmiando dunque Roma, come vedremo.

Previsioni meteo Roma oggi

La giornata odierna per la città di Roma è risultata piuttosto stabile e asciutto fino alle ore di questa serata. Tali condizioni meteo di stabilità caratterizzeranno anche le restanti ore della serata della Capitale, in un contesto di cieli che si mostrano poco o parzialmente nuvolosi. La Città Eterna è rimasta al riparo dalle correnti instabili che nella fattispecie di oggi hanno generato qualche isolato temporale nelle zone interne regionali, come scritto in precedenza. Le temperature si mostrano miti, ma gradevoli e i valori oscillano tra i +17°C circa di minima a cui seguono massime anche di +24°C, dipendentemente dai quartieri di riferimento.

Peggioramento in arrivo per domani sulla Capitale

A partire fin dalle primissime ore della notte di domani mercoledì 10 giugno sulla Capitale saranno piuttosto evidenti nuovi annuvolamenti, che saranno il preludio di un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, che porteranno a qualche pioggia possibilmente accompagnata da attività elettrica tra la notte stessa e le primissime ore mattutine. Miglioramento a seguire nelle ore centrali della giornata con cessazione dei fenomeni, mentre nel corso della serata un nuovo fronte perturbato transiterà su Roma, con fenomeni comunque di debole o al più moderata intensità. Temperature in calo nei valori massimi, mentre tenderanno a stabilizzarsi in quelli minimi.