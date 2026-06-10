Meteo Roma – Stabilità prevalente ancora per diversi giorni, tanto sole ma anche un temporaneo calo termico

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Un cavetto d’onda di natura nord atlantica lambisce il Nord Italia portando piogge e temporali sparsi, mentre le condizioni meteo risultano più stabili al Centro-Sud. Nella giornata di domani precipitazioni in discesa lungo le regioni adriatiche. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di mercoledì all’insegna del bel tempo sul Lazio. Al mattino avremo infatti tempo asciutto su tutta la regione tra cieli sereni e qualche nube di passaggio sul Lazio centro-settentrionale. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni con cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con qualche velatura in transito. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in lieve calo su Roma e comprese tra i +18/+19°C della notte ed i +28/+29°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani

Anche la giornata di domani sarà all’insegna del bel tempo sul Lazio. Al mattino asciutto su tutta la regione con cieli velati. Al pomeriggio qualche nube in sviluppo nelle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi per il transito di qualche velatura. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature in lieve calo che rendono il clima più gradevole e comprese su Roma tra i +18/+120°C della notte ed i +26/+27°C del primo pomeriggio.

Giornate estive nei prossimi giorni

Andando verso il weekend dovremmo avere un robusto promontorio anticiclonico sull’Europa centro-occidentale e la Penisola Italiana posizionata sul suo bordo orientale dove scorrono correnti più fresche in quota. Sul Lazio avremo cosi giornate stabili e soleggiate, salvo un po’ di instabilità pomeridiana in Appennino e temperature in lieve aumento ma senza eccessi di caldo. Stabilità che potrebbe prolungarsi anche nella prossima settimana con possibile aumento delle temperature.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile nei prossimi giorni con sole prevalente e temperature estive, ma senza eccessi. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!