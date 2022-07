METEO ROMA – Tanto SOLE ma con possibili PIOGGE isolate nel WEEKEND, CALDO senza eccessi per alcuni giorni

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon venerdì cari amici del Centro Meteo Italiano. Nella giornata odierna è atteso il transito di una saccatura depressionaria sull’Europa centrale la quale porterà forte maltempo anche sul Nord Italia e nella giornata di sabato in parte anche al Centro-Sud con caldo contenuto. Nella seconda parte della giornata odierna, sulle regioni settentrionali, i fenomeni potranno essere molto intensi ed assumere carattere di nubifragio. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma per oggi

Ecco le previsioni meteo per la giornata di oggi venerdì 29 luglio. Al mattino tempo stabile e asciutto su tutto il Lazio con cieli per lo più sereni o con qualche innocuo disturbo da nuvolosità bassa sia lungo la fascia costiera che sull’Alto Lazio. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati su gran parte della regione, qualche nube nelle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Per ulteriori dettagli, consulta il meteo Roma! Temperature stabili o in lieve calo, comprese su Roma tra 24°C e 34°C.

Previsioni meteo Roma per domani

La giornata di domani, con il fronte instabile che scende sui Balcani, vedrà condizioni meteo a tratti instabili anche su Roma e sul Lazio. Al mattino qualche nube in transito sul Lazio centro-settentrionale, dove non si escludono dei fenomeni isolati, con qualche pioggia debole e di breve durata possibile anche sulla Capitale, pienamente soleggiato sul Basso Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con acquazzoni e temporali, sole prevalente altrove. In serata condizioni meteo in miglioramento ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito una tendenza meteo per i giorni a seguire. Temperature stabili o in lieve rialzo nei valori minimi e stabili o in lieve calo in quelli massimi, comprese su Roma tra 24°C e 33°C.

Tendenza meteo per i giorni a seguire

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, sia nella giornata di domenica che nei primi giorni della prossima settimana continueremo ad essere interessati da correnti nord-occidentali, che manterranno il tempo stabile e cieli soleggiati, con dell’instabilità pomeridiana solo nelle zone interne. Anche il caldo si manterrà senza eccessi, con le massime che su Roma difficilmente supereranno i 35°C. Possibile rimonta africana poi da metà della prossima settimana.

