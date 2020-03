METEO ROMA – Temperature in ripresa ma con tempo ancora incerto sulla Capitale d’ITALIA, ecco le previsioni per il Weekend

Meteo: neve nelle prime ore della giornata sui settori collinari del Lazio

L’ ondata di gelo e neve arrivata in Italia a inizio settimana con le correnti piuttosto fredde direttamente dalla Russia ha prodotto scenari invernali fuori-stagione su Marche, Abruzzo e Umbria. La neve ha raggiunto subito queste regioni con paesaggi imbiancati ad Ascoli, Macerata, Perugia, Foligno, Spoleto, L’Aquila, Teramo e Sulmona. Poi l’azione congiunta di una depressione in risalita dal nord-africa ha prodotto altre nevicate nelle ultime ore a Cosenza, Potenza, Campobasso mentre sul Lazio la neve ha raggiunto solo le colline del viterbese, solo pioggia a Roma e frazioni circostanti collinari. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Italia

Condizioni meteo instabili sull’Italia nelle prossime ore e nella giornata di domani sulle regioni centro-meridionali sotto l’azione di una depressione attiva ancora sul Mediterraneo. Miglioramento invece per gran parte del weekend, attenzione poi ad un nuovo impulso di maltempo in arrivo al nord Italia durante la seconda parte della giornata di Domenica con neve in rapido calo dalle Alpi alle Prealpi e quote pianeggianti durante la giornata di Lunedì. A seguire maltempo verso il centro Italia e clima tipicamente invernale.

Tendenza meteo per il medio-lungo termine

Maltempo di stampo invernale sull’Italia in questi primi giorni di Primavera. Il mese di marzo potrebbe chiudersi con un altro peggioramento e che potrebbe interessare anche i primi giorni del mese di aprile. Nel corso dell’ultima domenica di marzo, il modello GFS conferma un anticiclone di blocco sull’oceano nord-Atlantico e aria fredda di origina artica sull’Europa centrale: tale nocciolo di aria fredda potrebbe raggiungere il Mediterraneo centrale a inizio prossima settimana portando un nuovo peggioramento sul nostro paese.