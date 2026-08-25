Meteo Roma – Tempo a tratti instabile con possibili temporali, caldo africano in arrivo nei prossimi giorni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un vortice depressionario in movimento sull’Europa centro-occidentale, portando dell’instabilità anche sull’Italia centro-settentrionale. Ma nei prossimi giorni è in arrivo una intensa ondata di caldo africano. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata a tratti instabile sul Lazio. Al mattino attesa nuvolosità irregolare in transito con possibili locali acquazzoni, possibili anche dei temporali sull’Alto Lazio per la discesa della linea temporalesca in azione tra Toscana, Umbria e Marche. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali specie nelle zone interne, ma non esclusi anche sulla Capitale. Più asciutto sulle coste centro-settentrionali con anche delle schiarite. Migliora dalla serata su tutta la regione con graduali schiarite. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in calo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +22/+24°C della notte ed i +31/+32°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani sarà invece all’insegna del bel tempo grazie alla rimonta dell’anticiclone africano. Sia al mattino che al pomeriggio atteso infatti tempo stabile e asciutto su tutta la regione con cieli soleggiati. In serata e nella notte non sono attese particolari variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in rialzo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +22/+24°C della notte ed i +33/+34°C del primo pomeriggio.

Caldo intenso nei prossimi giorni

I prossimi giorni saranno influenzati dalla rimonta dell’anticiclone africano sul Mediterraneo. Questo porterà su Roma e sul Lazio giornate pienamente estive e con caldo intenso. Picco del caldo atteso per la giornata di venerdì, quando sulla Capitale si potranno raggiungere i +38/+39°C e nelle zone interne della regione si potranno sfiorare anche i +40°C. Caldo che dovrebbe vedere una lieve attenuazione nel weekend, ma con temperature ancora sopra le medie di alcuni gradi e massime su Roma verso i +35°C.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile con nuovo aumento termico nei prossimi giorni, salvo una breve fase instabile per domani. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!