Meteo Roma – Tempo estivo sulla capitale con caldo in aumento e stabilità

Situazione meteo a scala nazionale

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio con valori barici sino a 1020 hPa. Atteso tempo diffusamente stabile con temperature massime dal sapore estivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Weekend che inizierà con una giornata di sabato caratterizzata da una mattinata con stabilità prevalente su tutto il Lazio e sulla città di Roma, ma con alternanza di schiarite ad innocui addensamenti. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche corso del pomeriggio con qualche addensamento di passaggio sulla capitale, stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in aumento su Roma e comprese tra i +17/+19°C di minima ed i +27/+28°C di massima.

Meteo Roma domani

Giornata di domenica caratterizzata da una mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Lazio e sulla città di Roma. Situazione meteorologica che si manterrà sostanzialmente invariata anche nel corso del pomeriggio ed ore serali, quando sulla capitale sono attese ampie schiarite. Stellato nottetempo. Temperature con in aumento nei valori massimi su Roma e comprese tra i +17/+19°C della notte ed i +30/+31°C del primo pomeriggio.

Possibile prolungato periodo stabile

Avvio della prossima settimana atteso con tempo nel complesso stabile. Giornata di lunedì nel complesso stabile sulla capitale con temperature estive, seppur con qualche innocuo addensamento di passaggio. Stabilità che potrebbe rinnovarsi anche nel prosieguo della settimana in seguito ad un’ulteriore rinforzo dell’alta pressione con temperature via via più elevate.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile nei prossimi giorni con sole prevalente e temperature dal sapore estivo. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!