Meteo Roma – Tempo in deciso miglioramento ma dal weekend nuove piogge in vista?

Situazione meteo a scala nazionale

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo il passaggio della perturbazione atlantica sul Mediterraneo che ha portato una intensa ondata di maltempo nella giornata di ieri, stiamo assistendo ad un progressivo miglioramento. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Oggi su Roma atteso cielo poco nuvoloso con qualche nube sparsa al mattino che lascerà sempre più spazio a schiarite nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra una minima di circa 19‑21 °C e una massima di 26‑28 °C, con clima mite nel corso della giornata. Nel Lazio, condizioni generali di stabilità atmosferica. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Sul Lazio al mattino ci potranno essere delle nubi residue in diverse aree, specie verso l’interno e sui rilievi, ma nel pomeriggio la nuvolosità tenderà a diradarsi, favorendo ampie aperture.

Meteo Roma domani

Nella giornata di domani assisteremo ad un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo con ampi spazi di sereno al mattino, e qualche nube cumuliforme al pomeriggio. Stabilità prevalente tra serata e nottata con assenza prevalente di nuvolosità. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature in lieve calo nei valori minimi e in rialzo le massime, comprese su Roma tra 18°C e 29°C.

Tempo per lo più stabile almeno fino ad inizio settimana

Tempo che si dovrebbe mantenere prevalentemente almeno fino ai primi giorni della prossima settimana grazie ad una rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo. Giornate dunque stabili e soleggiate, con massime sulle Capitale fin verso i +27/+28°C. Qualche disturbo possibile comunque nella giornata di domenica, ma ancora presto per i dettagli.

