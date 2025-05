Meteo Roma – Tempo in miglioramento da oggi, ma attenzione ai temporali dal fine settimana

Situazione meteo a scala nazionale

Buongiorno e buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’Italia resta sotto l’influenza di correnti instabili provenienti dall’Atlantico che mantengono condizioni meteo variabili su molte regioni. La giornata odierna sarà contraddistinta da una residua instabilità al Centro-Sud, mentre sul resto della Penisola si affermeranno ampie schiarite. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

La giornata di oggi a Roma sarà caratterizzata da condizioni per lo più stabili. Al mattino cielo parzialmente nuvoloso con schiarite. Nel pomeriggio possibile sviluppo di locali annuvolamenti ma senza fenomeni di rilievo sulla Capitale. In serata e nottata tempo asciutto con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Le temperature saranno in lieve rialzo nei valori massimi e comprese tra +12/+13°C nei valori minimi e +21/+22°C nei valori massimi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo Roma per domani 9 maggio

Domani il tempo si manterrà stabile su Roma e su gran parte del Lazio grazie all’espansione di un promontorio anticiclonico. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento nelle zone interne, ma senza precipitazioni sulla Capitale. In serata tempo asciutto e condizioni meteorologiche stabili. Temperature in ulteriore lieve aumento con valori attesi tra +13/+14°C e +23/+24°C.Di seguito la tendenza meteo per la settimana.

Più stabile negli ultimi giorni della settimana

Nel fine settimana il tempo si manterrà stabile su Roma e sul Lazio grazie a un promontorio di alta pressione in risalita dal Nord Africa. Cieli sereni o poco nuvolosi saranno prevalenti, con temperature in ulteriore aumento. I valori massimi potrebbero avvicinarsi o superare i +25°C, rendendo il clima pienamente primaverile. Sui rilievi appenninici non si escludono locali fenomeni pomeridiani, ma sulla Capitale il tempo resterà asciutto almeno fino a domenica.

