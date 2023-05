Meteo Roma – Tempo incerto sul Lazio con acquazzoni e temporali a ciclo diurno nei prossimi giorni; le previsioni

Situazione meteo Italia

Geopotenziale in momentaneo aumento favorirà una domenica con tempo più stabile sull’Italia; acquazzoni e temporali a ciclo diurno rimarranno infatti relegati ai settori montuosi, salvo qualche eccezione, con temperature dal sapore estivo. Prossima settimana atteso un nuovo calo della pressione con recrudescenza dell’instabilità e rischio nuovi forti temporali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma domenica 28 maggio

Attesa una giornata di domenica al via con sole prevalente sul Lazio. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali potranno nuovamente interessare i settori interni, risparmiando gran parte della città di Roma dove la giornata risulterà asciutta, salvo sui settori orientali della città dove non è esclusa qualche goccia di pioggia nel tardo pomeridiano. Rapido miglioramento serale con cieli stellati nottetempo. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature senza particolari variazioni e comprese tra i valori minimi di +16/+17°C ed i +27/+29°C del pomeriggio.

Tornano acquazzoni e temporali ad inizio settimana anche su Roma

Un nuovo calo del geopotenziale causerà un’accentuazione dell’instabilità ad inizio settimana. Giornata di lunedì al via con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti sui settori costieri e dal tardo mattino a ridosso dei Castelli Romani ed Appennino. Nel corso del pomeriggio nubi convettive prenderanno rapidamente forma a cui seguiranno acquazzoni e temporali a partire dai settori interni; il flusso in quota dai quadranti orientali, piloterà i fenomeni verso ovest, raggiungendo anche Roma ed occasionalmente sino a ridosso dei settori costieri, specie meridionali della regione. Possibili temporali localmente di forte intensità con rischio grandinate. Generale miglioramento serale. Prossima settimana caratterizzata da instabilità diffusa, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Prossima settimana torna il rischio temporali anche su Roma

Il nuovo calo di geopotenziale ed una circolazione orientale, determinerà un finale di maggio decisamente instabile sul Lazio. Anche la giornata di martedì sarà infatti contraddistinta da una mattinata asciutta sul Lazio, ma con acquazzoni e temporali in rapido sviluppo pomeridiano. I fenomeni tenderanno ad estendersi occasionalmente sino a ridosso delle coste, coinvolgendo nel corso del pomeriggio anche Roma. Non si escludono forti temporali e grandinate. Tempo instabile anche per le giornate di mercoledì e giovedì, quando nuovi temporali potranno raggiungere Roma tra il pomeriggio e le prime ore serali, specie settori centro-orientali.Rimanete aggiornati!

