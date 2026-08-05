Meteo Roma – Tempo per lo più stabile e caldo intenso, anche la prossima settimana possibile clima rovente

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Vasto campo di alta pressione che dal Marocco si estende fino all’Europa orientale alimentato dalla risalita di aria calda dal nord Africa. Questo porta stabilità e clima rovente in Italia, salvo dei temporali pomeridiani su alcuni settori. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di mercoledì tra sole, caldo e instabilità termo-convettiva sul Lazio. Mattinata stabile e asciutta su tutta la regione con sole prevalente. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne e non esclusi isolati fenomeni sulla periferia orientale e settentrionale della Capitale. Soleggiato su settori costieri e sub-costieri. In serata torna la stabilità diffusa con ampie schiarite. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature stabili su Roma e comprese tra i +24/+26°C della notte ed i +35/+36°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani

Poche variazioni per domani sul Lazio. Stabilità diffusa al mattino su tutta la regione con sole prevalente. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali nelle zone interne, specie in Appennino, ancora soleggiato altrove. In serata torna la stabilità ovunque con ampie schiarite. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature stabili su Roma e comprese tra i +25/+27°C della notte ed i +34/+36°C del primo pomeriggio.

Tempo stabile e clima rovente fin verso metà mese

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli mostrano l’alta pressione sub-tropicale persistere sul Mediterraneo fino a metà mese. Questo porterà ancora stabilità e clima rovente su Roma e sul Lazio, anche se la prossima settimana un invecchiamento del promontorio anticiclonico permetterà delle infiltrazioni fresche in quota con maggiore sviluppo di temporali pomeridiani.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile con caldo intenso per tutta la settimana, qualche temporale atteso sui settori interni. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!