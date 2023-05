Meteo Roma – Tempo più stabile e caldo in aumento ma senza eccessi, ancora possibili acquazzoni pomeridiani

Condizioni meteo a Roma e in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede l’alta pressione in rinforzo tra Europa e Mediterraneo, grazie all’allontanamento della goccia fredda dalla Penisola Iberica verso il basso Atlantico. Ma il bel tempo prolungato rimane ancora lontano, con i massimi di pressione ancora sbilanciati verso in nord Atlantico. Condizioni meteo quindi in miglioramento sull’Italia, ma con ancora possibili acquazzoni e temporali pomeridiani specie su Alpi e Appennini. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo per Roma di oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 26 Maggio: al mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con cieli per lo più soleggiati. Nel corso delle ore pomeridiane acquazzoni e temporali si andranno a formare sui settori appenninici e sub-appenninici per poi sconfinare verso le pianure, soprattutto sulla Ciociaria e sull’Agro Pontino. Acquazzoni possibili anche nell’area dei Castelli Romani con possibile parziale interessamento dei settori orientali della Capitale. Più asciutto su resto del Lazio ma con nuvolosità comunque in aumento. Fenomeni in esaurimento entro la serata, lasciando spazio al transito di velature. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Le temperature non subiranno variazioni e saranno comprese tra 16°C e 26-27°C; possibili punte di 28-29°C sui quartieri nord-orientali della Capitale.

Previsioni meteo Roma per domani

Meteo domani – Giornata di domani molto simile a quella odierna sotto il profilo meteo. Tempo stabile con cieli soleggiati al mattino su tutta la regione. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in formazione del Lazio centro-meridionale e in sconfinamento verso le pianure. Locali fenomeni possibili anche nell’area dei Castelli Romani. Più asciutto sull’alto Lazio. In serata torna la stabilità con l’arrivo di ampie schiarite, salvo residui fenomeni possibili sull’Appennino ciociaro. Di seguito la tendenza meteo per i giorni a seguire. Le temperature risulteranno invariate.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo per i prossimi giorni

Almeno fino ai primi giorni di giugno l’instabilità pomeridiana continuerà ad essere protagonista. Prossimi giorni che trascorreranno quindi con cieli soleggiati al mattino e acquazzoni o temporali al pomeriggio, più probabili su settori appenninici e Ciociaria. Possibili parziali coinvolgimenti anche della città di Roma, specie nella prossima settimana. Rimanete aggiornati!

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma incerto nel corso dei prossimi giorni con rischio acquazzoni e temporali specie durante le ore pomeridiane. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!