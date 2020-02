METEO ROMA – TEMPO PRIMAVERILE, ma ci sono NOVITÀ nella PROSSIMA SETTIMANA

TEMPO STABILE SU ROMA CON TEMPERATURE PRIMAVERILI

Meteo Roma – Giornata odierna sulla Capitale che si è aperta all’insegna del bel tempo e della stabilità grazie alla presenza di un campo anticiclonico ben saldo sull’Italia, con valori pressori sulla città di 1030 hPa. Dopo una temperatura minima compresa tra +5/+6°C, le temperature stanno gradualmente aumentando in queste ore, grazie all’elevato soleggiamento, raggiungendo un massima diurna di +17°C. Cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi anche nella giornata di domani, Lunedì 17 Febbraio 2020, salvo foschie al primo mattino.

TRA MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ TEMPERATURE IN CALO E PIOGGIA

Dopo la parentesi primaverile, le condizioni meteo tenderanno a peggiorare sulla Capitale; un fronte freddo dal Nord Atlantico, difatti, transiterà nella giornata di Mercoledì sull’Italia, raggiungendo anche il Lazio, quindi la città di Roma. Deboli piogge potranno interessare la città nel corso del mattino, ma sarà durante la fascia pomeridiana che i fenomeni tenderanno ad accentuarsi per il transito del fronte freddo; non sono esclusi rovesci moderati e localmente a carattere temporalesco. Perturbazione che scivolerà rapidamente verso Sud, determinando un miglioramento delle condizioni meteorologiche già dalla notte; Giovedì atteso tempo stabile, ma con temperature in calo e prossime le medie del periodo, per il sopraggiungere di fresche correnti settentrionali.

BEL TEMPO SUL RESTO DELLA PENISOLA, SALVO QUALCHE INSIDIA

La giornata odierna si presenta mediamente stabile anche sul resto della Penisola, grazie alla presenza di campo anticiclonico con valori barici al suolo fino a 1030-1032 hPa; tuttavia alta pressione non è sempre sintomo di cieli sereni, infatti l’elevato tasso d’umidità nei bassi strati è il responsabile di addensamenti bassi stratificati su Liguria ed alta Toscana, mentre banchi di nebbia interessano il ferrarese e padovano. Seconda parte di giornata che vedrà condizioni meteo mediamente immutate, salvo un ispessimento della nuvolosità sulla Liguria, responsabile di deboli piogge o pioviggini in arrivo entro la fine del giorno. Domani piogge in Liguria, alta Toscana in estensione alla Lombardia, Friuli e Piemonte Sudorientale durante il pomeriggio. Temperature sopra le medie su tutta la Penisola.