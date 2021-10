METEO ROMA – Tempo soleggiato ma ancora FREDDO sul LAZIO. WEEKEND in compagnia di qualche NUBE

Situazione meteo a Roma, tempo pienamente stabile

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano! Sulla capitale abbiamo avuto un altro risveglio frizzantino, con temperature minime che si sono attestate intorno ai 11-12°C all’interno dell’area metropolitana di Roma. Sulle aree periferiche le temperature si sono spinte anche al di sotto dei 10°C come sull’area di Ciampino o sui quartieri est della Capitale. Nelle prossime ore avremo tempo pienamente soleggiato grazie non solo alla ventilazione di grecale ed al progressivo allontanamento della perturbazione che sta interessando il meridione. Vediamo di seguito le previsioni meteo.

Meteo Roma oggi

Su Roma giornata stabile caratterizzata da cieli sereni al mattino e nel corso del pomeriggio. Anche nel corso delle ore serali si rinnoveranno condizioni di tempo asciutto con cieli pienamente sereni su tutto il territorio regionale. Temperature in calo nei valori minimi (comprese tra 11°C e 10°C), mentre le massime risulteranno stazionarie intorno ai 20°C. La ventilazione risulterà debole o moderata di Grecale. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo di Roma per domani

Meteo domani – Anche la giornata di domani su Roma sarà caratterizzata da tempo pienamente stabile: al mattino così come al pomeriggio avremo cieli sereni ancora in compagnia dei venti da nord. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, mentre nella notte sono previste velature in transito. Ulteriore calo delle temperature, che nei valori minimi toccheranno gli 8°C su Roma. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Infine vediamo le previsioni meteo per il weekend.

