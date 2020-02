METEO ROMA – tempo STABILE con cieli sereni, novità per la prossima settimana?

OGGI BEL TEMPO E TEMPERATURE PRIMAVERILI

Roma- La giornata odierna si è aperta all’insegna dei cieli sereni su tutta la città, grazie ad un campo anticiclonico ben saldo sul Mediterraneo centrale; le temperature minime del primo mattino, tuttavia, sono risultate sopra la media del periodo ed attorno ai +6/+7°C . Seconda parte di giornata che vedrà il perdurare di condizioni meteo soleggiate su tutta la Capitale, con i valori massimi che si porteranno attorno ai +16°C, ovvero degni di un inizio di primavera.

DOMANI TEMPO ANCORA STABILE, TEMPERATURE IN AUMENTO

Campo barico atteso in ulteriore aumento sull’Italia, favorirà condizioni meteo stabili e soleggiate anche nella giornata di Domenica 16 Febbraio su Roma e provincia. Masse d’aria più miti e secche renderanno i cieli azzurri per l’intero arco di giornata, favorendo condizioni meteo ideali per chi vorrà trascorrere una Domenica all’aria aperta. Temperatura minima attesa in calo ed attorno ai +4°C, mentre la massima stazionaria o in lieve aumento raggiungendo i +16/+17°C.

TEMPO STABILE ANCHE SUL RESTO DELLA PENISOLA, SALVO LOCALI DISTURBI

Il bel tempo tra oggi e domani insisterà anche sul resto d’Italia, specie per le Regioni centro-meridionale e le due Isole Maggiori dove prevarrà il sole. Nubi in aumento domani al Nord, con deboli piogge in arrivo sulla Liguria ed in successiva estensione nella giornata di Lunedì all’alta Toscana, Emilia, Lombardia e Friuli. Qualche nevicata potrà interessare il versante estero dell’Arco Alpino, seppur a quote decisamente elevate. Cambio di registro potrebbe verificarsi tra Mercoledì e Venerdì, quando due impulsi Nord Atlantici porteranno qualche pioggia ed il ritorno della neve su Alpi ed Appennino.