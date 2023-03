Meteo Roma – Tempo stabile e clima di primavera, ma nel weekend è in arrivo maltempo e calo delle temperature

Situazione meteo attuale in Italia e a Roma

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un rinforzo dell’alta pressione sul bacino Mediterraneo. Tempo stabile in Italia, con aria più mite in arrivo dai quadranti sud-occidentali che porta un rialzo delle temperature su valori di stampo primaverile. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo di Roma per oggi

Meteo Roma – Queste le previsioni meteo per oggi 30 Marzo: al mattino tempo stabile con cieli soleggiati e qualche velatura in transito, locali addensamenti da nuvolosità bassa nelle vallate interne. Al pomeriggio non sono previste variazioni, con tempo asciutto e cieli velati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, ma anche foschie e nubi basse su coste e pianure, specie quelle del Viterbese. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature in rialzo, comprese su Roma tra 10°C e 19°C.

Meteo Roma domani

Meteo domani – Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli parzialmente nuvolosi, addensamenti da nuvolosità bassa, foschie e locali banchi di nebbia interesseranno coste e pianure. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con qualche velatura in transito e nubi basse su Viterbese e settori costieri. Di seguito la tendenza meteo per il fine settimana. Le temperature risulteranno stabili o in lieve aumento, comprese tra 11°C e 19°C.

Tendenza meteo per il weekend

Condizioni meteo su Roma che fino alla giornata di sabato risulteranno stabili e con temperature che si piuttosto miti che renderanno il clima di stampo primaverile. Nella giornata di Domenica sembrerebbe ormai confermato l’arrivo di una nuova perturbazione di matrice atlantica, con maltempo diffuso e clima più freddo per i primi giorni di Aprile.

