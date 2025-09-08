Meteo Roma – Tempo stabile e clima estivo, ma a metà settimana in arrivo peggioramento con piogge e temporali

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Promontorio anticiclonico presente sul Mediterraneo porta tempo stabile e clima estivo, ma una perturbazione atlantica in avvicinamento da ovest porterà un i9ntenso peggioramento entro mercoledì con piogge, temporali e calo termico. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, domenica 7 settembre

Giornata di lunedì 8 settembre al via con una mattinata soleggiata su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio tempo stabile su tutto il Lazio, salvo qualche innocua velatura di passaggio. Tempo asciutto anche durante le ore serali e notturne, ma con velature in transito. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature senza variazioni su Roma e comprese tra i +19/+20°C della notte ed i +30/+31°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

Al mattino tempo stabile su tutta la regione con cieli velati. Al pomeriggio piogge in arrivo sull’Alto Lazio, asciutto altrove con nuvolosi. In serata attese poche variazioni, mentre nella notte fenomeni in arrivo sui settori tirrenici. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in lieve rialzo nei valori minimi ed in calo in quelli massimi e comprese su Roma tra i +22/+3°C della notte ed i +28/+29°C del pomeriggio.

Da martedì nuovo passaggio perturbato

Dopo la fase stabile e dal sapore estivo è atteso un peggioramento del tempo. Giornata di mercoledì che vedrà infatti l’arrivo di piogge e temporali sparsi su tutta la regione, anche sulla Capitale, con possibilità di fenomeni localmente anche molto intensi. Maltempo che sarà accompagnato anche da un lieve calo delle temperature. Condizioni meteo che volgeranno di nuovo ad un miglioramento a partire da giovedì.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma dal sapore estivo fino ad inizio settimana, poi nuovo peggioramento con rischio forti temporali nella giornata di mercoledì. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!