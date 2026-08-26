Meteo Roma – Tempo stabile e soprattutto temperature in aumento con caldo che torna a farsi intenso

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede una saccatura depressionaria in affondo sul basso Atlantico, favorendo l’espansione dell’anticiclone africano sul Mediterraneo. Questo porta stabilità prevalente in Italia e soprattutto un aumento del caldo. Attesi comunque disturbi nuvolosi soprattutto al Nord con anche qualche pioggia specie sui rilievi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Condizioni meteo in miglioramento sul Lazio dopo la fase instabile di ieri grazie alla rimonta dell’anticiclone africano. Atteso tempo stabile con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nella notte non sono attese particolari variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in rialzo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +22/+24°C della notte ed i +33/+34°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani

Anche la giornata di domani vedrà stabilità prevalente sul Lazio. Sia al mattino che durante le ore pomeridiane avremo molti disturbi nuvolosi su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Tempo stabile anche tra la serata e la notte con anche delle schiarite. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni. Temperature stabili o in rialzo su Roma e comprese tra i +23/+24°C della notte ed i +34/+35°C del primo pomeriggio.

Caldo intenso nei prossimi giorni

I prossimi giorni saranno influenzati dalla rimonta dell’anticiclone africano sul Mediterraneo. Questo porterà su Roma e sul Lazio giornate pienamente estive e con caldo intenso. Picco del caldo atteso per la giornata di venerdì, quando sulla Capitale si potranno raggiungere i +38/+39°C e nelle zone interne della regione si potranno sfiorare anche i +40°C. Caldo che dovrebbe vedere una lieve attenuazione nel weekend, ma con temperature ancora sopra le medie di alcuni gradi e massime su Roma verso i +35°C.

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