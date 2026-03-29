Meteo Roma – Tempo stabile sino ad inizio settimana, poi nuovo peggioramento

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo centrale caratterizzata da una residua circolazione nord-orientale, ma sull’Italia la pressione è in progressivo aumento da ovest con meteo in miglioramento. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma domenica 29 marzo

Weekend che proseguirà con una giornata di domenica caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Lazio, seppur con qualche sottile velatura di passaggio sulla città di Roma. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con stabilità sulla capitale, salvo innocui addensamenti in transito. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature minime in calo su Roma e comprese tra i +5/+7°C di minima ed i +16/+17°C di massima.

Meteo Roma lunedì 30 marzo

La settimana inizierà con una giornata di lunedì inizialmente stabile su Roma. Al mattino attesi cieli sereni o poco nuvolosi. Situazione meteo senza significative variazioni anche nel corso del pomeriggio. Rapido peggioramento serale con deboli fenomeni. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +5/+6°C di minima ed i +16/+17°C di massima.

Avvio di settimana nuovo impulso freddo

Nuova saccatura polare in discesa sull’Europa e Mediterraneo centrale. Tra martedì e mercoledì atteso il passaggio di nubi sul Lazio per la discesa di un nuovo impulso freddo e conseguente calo termico su Roma, ma con basso rischio di fenomeni.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile nel weekend seppur con addensamenti di passaggio, mentre qualche disturbo è atteso ad avvio di settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!