METEO ROMA – Tempo stabile tra oggi e domani, PIOGGE e TEMPORALI in arrivo da mercoledì. Ecco le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che mostra un campo di alta pressione esteso sul Mediterraneo e in parte sull’Europa centro-occidentale. Questo porta tempo stabile sulla Penisola Italiana, ma una blanda depressione in transito sul Mediterraneo centrale porta nuvolosità in transito al Centro-Sud e delle piogge sulle regioni meridionali. Nel frattempo un lobo del vortice polare si è portato sulla Scandinavia ed una saccatura atlantica inizia la sua estensione verso la Penisola Iberica, la quale andrà ad influenzare le condizioni meteo in Italia nei prossimi giorni. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Previsioni meteo Roma oggi

Meteo Roma – La giornata odierna su Roma e sul Lazio sarà caratterizzata da condizioni meteo piuttosto stabili anche se con nuvolosità in transito. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli irregolarmente nuvolosi e maggiori aperture sull’Alto Lazio. Al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi sul Lazio centro-settentrionale, maggiori addensamenti sul Reatino e Basso Lazio, con la possibilità di qualche pioggia isolata. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutta la regione con ampie schiarite in arrivo. Temperature in aumento, comprese su Roma tra 10°C e 20°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo Roma domani

Meteo Roma domani – La giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili su Roma e su tutto il Lazio. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli per lo più sereni o con qualche velatura in transito. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con cieli velati e tempo asciutto su tutto il Lazio. In serata avremo un aumento della nuvolosità che renderà i cieli irregolarmente nuvolosi ma ancora con tempo asciutto, mentre nelle ore notturne inizieranno ad arrivare delle piogge. Temperature in calo specie nei valori minimi e su Roma saranno comprese tra 6°C e 19°C. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana.