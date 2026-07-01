Meteo Roma – Temporali e calo termico in arrivo poi torna il sole nel weekend

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo ancora caratterizzata dalla presenza dell’alta pressione, ma ormai in fase di graduale cedimento per l’avvicinamento di una piccola goccia fredda in quota verso il Mediterraneo centrale. Dopo una lunga fase dominata dal caldo intenso, nei prossimi giorni assisteremo dunque ad un cambio di scenario, con piogge e temporali anche localmente intensi su diversi settori della Penisola e temperature in generale diminuzione, specie nei valori massimi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di mercoledì 1 luglio ancora caratterizzata da caldo intenso sul Lazio. Al mattino avremo tempo stabile e soleggiato su Roma e su gran parte della regione, con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio l’instabilità tenderà ad aumentare soprattutto sulle zone interne e appenniniche, dove saranno possibili acquazzoni e temporali localmente anche intensi; sulla Capitale il tempo dovrebbe mantenersi più asciutto, ma con qualche nube in transito e possibili fenomeni nelle aree limitrofe. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento per l’avvicinamento della goccia fredda, con possibilità di primi piovaschi sparsi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Clima ancora molto caldo su Roma con temperature comprese tra i +22/+23°C di minima ed i +36/+37°C di massima. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani giovedì 2 luglio vedrà un deciso peggioramento delle condizioni meteo sul Lazio. La goccia fredda in quota si porterà sul Mediterraneo centrale favorendo piogge e temporali sparsi già dal mattino, con fenomeni localmente anche intensi. Nel corso del pomeriggio instabilità ancora diffusa su gran parte della regione, con rovesci e temporali possibili anche sulla città di Roma. Tra la serata e la notte tendenza a graduale attenuazione dei fenomeni, ma con cieli ancora irregolarmente nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature in netto calo nei valori massimi, comprese su Roma tra i +20/+21°C di minima ed i +27/+29°C di massima.

Temporali in arrivo giovedì con calo termico, migliora nuovamente a seguire

La giornata di giovedì rappresenterà dunque la fase più instabile della settimana per Roma e per il Lazio, con il passaggio della goccia fredda che porterà piogge e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità. Il calo termico sarà sensibile soprattutto nelle ore centrali della giornata, con valori massimi decisamente più contenuti rispetto al caldo intenso degli ultimi giorni.

Già da venerdì è atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite sempre più ampie e fenomeni in rapido esaurimento. Nel corso del weekend l’alta pressione tenderà nuovamente a rinforzarsi sul Mediterraneo centrale, riportando tempo più stabile e soleggiato anche sul Lazio. Le temperature torneranno ad aumentare, ma senza raggiungere i picchi estremi registrati nella fase precedente, con massime su Roma generalmente comprese tra +33°C e +35°C.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma estivo con sole prevalente e caldo intenso sino ad inizio settimana, poi torna qualche temporale. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!