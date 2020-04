METEO ROMA: Torna il bel tempo anche sulla Capitale d’Italia, quale tendenza per il mese di Maggio?

Meteo Italia: temporali in arrivo al nord

Torna ad essere instabile in tempo al nord Italia con piogge o temporali in arrivo durante la seconda parte della giornata odierna e temperature in calo. Migliora invece sulle regioni centro-meridionali con ampie schiarite già in queste ore e nelle prossime ore. Sulla città di Roma e sul Lazio il tempo si manterrà pertanto stabile nella giornata odierna con ampie schiarite mentre le temperature si assesteranno intorno ai 20°c. Quale tendenza meteo per il weekend e per la prima parte del mese di Maggio?

Meteo Roma: ampie schiarite e clima gradevole

Sulla città di Roma e su buona parte del Lazio il tempo è in miglioramento dopo le deboli piogge dei giorni scorsi. Torna il sole sulla città di Roma e si apre così una fase di bel tempo che interesserà anche la giornata di domani, Venerdì 1 Maggio, Festa dei Lavoratori. La giornata di domani sarà caratterizzata dal tempo in prevalenza stabile su gran parte dell’Italia salvo qualche disturbo ancora possibile al Nord dove il transito di correnti umide e instabili sarà ancora presente. Clima tipicamente primaverile a Roma con le temperature previste in aumento nella giornata di domani.

Aprile agli sgoccioli, quale approccio per il mese di Maggio?

Il mese di Aprile si concluderà con l’Italia divisa tra nord e sud con i temporali al nord e con ampie schiarite al sud.La giornata di oggi si potrebbe definire la più instabile del mese di aprile per le regioni del nord Italia le quali saranno interessate da una intensa attività temporalesca. Il peggioramento entrerà nel vivo nel corso delle ore pomeridiane e in serata quando il fronte perturbato valicherà le Alpi con precipitazioni anche intense. Durante la prossima settimana poi l’Anticiclone africano si espanderà in Italia assicurando gran sole e temperature in sensibile aumento, quasi come in estate.