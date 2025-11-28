Meteo Roma – Torna il bel tempo con tanto sole e stabilità anche nel weekend, ma nuove piogge attese a seguire

Situazione meteo a scala nazionale

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Vortice depressionaria in movimento verso sud-est e pressione in aumento sul Mediterraneo. Condizioni meteo dunque in miglioramento sull’Italia, ma ancora dell’instabilità al Sud e sul medio versante adriatico. Più stabile il weekend, ma con correnti umide che si avvicinano da ovest. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, venerdì 28 novembre

Giornata all’insegna del bel tempo su Roma e sul Lazio. Ancora molte nubi al primo mattino ma con ampie schiarite in arrivo entro metà mattinata fino ad avere prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio attesi infatti cieli pienamente soleggiati su tutta la regione. Tra la serata e la notte poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature senza particolari variazioni e comprese su Roma tra +4/+5°C della notte ed i +13/+14°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani, sabato 29 novembre

Anche la giornata di domani sarà all’insegna del bel tempo. Attese infatti condizioni meteo diffusamente stabili e asciutte su tutta la regione con cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte ancora cieli sereni o al più qualche velatura in transito. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature stabili e comprese su Roma tra +3/+4°C della notte ed i +12/+13°C del primo pomeriggio.

Tendenza meteo sul Lazio

La giornata di domenica partirà ancora con cieli soleggiati, ma con nuvolosità in graduale aumento specie da metà giornata. Il tempo risulterà per lo più asciutto, mentre dalla serata possibile arrivo di locali piogge, specie sui settori costieri. Correnti umide che dovrebbero interessare il Lazio all’inizio della prossima settimana portando della nuvolosità in transito e qualche pioggia, ma con nuovi peggioramenti attesi durante la settimana. Le temperature vedranno un rialzo specie nei valori minimi, tornando su valori in linea con le medie del periodo.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma in miglioramento con ampie schiarite. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!