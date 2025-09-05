Meteo Roma – Torna l’estate piena grazie all’anticiclone, attese giornate soleggiate e massime oltre i +30°C

Situazione meteo a scala nazionale

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo porta giornate stabili e soleggiate in Italia e con temperature in aumento, salvo un rapido passaggio instabile nella giornata odierna al Nord con dei temporali soprattutto sui settori alpini. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata all’insegna del bel tempo su Roma e sul Lazio. Sia al mattino che al pomeriggio avremo infatti stabilità diffusa su tutta la regione con cieli soleggiati, salvo qualche addensamento pomeridiano in Appennino. Tra la serata e la notte non sono attese variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in lieve rialzo su Roma e comprese tra i +19/+20°C della notte ed i +30/+31°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani sabato 6 settembre non vedrà particolari variazioni meteo sul Lazio, con l’alta pressione che manterrà tempo stabile. Tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori con sole prevalente. Prevalenza di cieli sereni anche in serata e nella notte, salvo il transito di qualche innocua velatura. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature senza particolari variazioni su Roma e comprese tra i +19/+20°C della notte ed i +29/+31°C del pomeriggio.

Estate settembrina almeno fino a metà prossima settimana

Con l’inizio della prossima settimana un’area depressionaria potrebbe affondare fin sulla Penisola Iberica, con un sistema prefrontale che andrebbe ad interessare la Penisola Italiana con l’avvezione di aria molto calda che porterebbe un ulteriore rialzo termico. Attese dunque giornate stabili e soleggiate fino a metà settimana e con caldo che si farebbe più intenso, con massime sulla Capitale anche fin verso i +32/+33°C. A seguire possibile transito della blanda saccatura anche sul Mediterraneo settentrionale, ma che dovrebbe portare delle piogge solo al Nord, mentre al Centro solo una attenuazione del caldo in un contesto ancora stabili. Ma vista la distanza temporale persiste ancora incertezza sull’evoluzione meteo per la prossima settimana.

Meteo su Roma stabile con cieli soleggiati e temperature in aumento nei prossimi giorni.