Meteo Roma – Ultime precipitazioni poi tornano sole e clima primaverile

Situazione meteo a scala nazionale

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica vede una goccia fredda ormai in spostamento verso il Mediterraneo orientale, mentre sul Mediterraneo centrale inizia a rinforzarsi un campo di alta pressione. Questo determina un graduale miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia, anche se nelle ore pomeridiane persiste ancora una certa instabilità soprattutto al Centro-Sud. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi giovedì 16 aprile

Giornata caratterizzata da tempo più stabile sul Lazio, con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su Roma e gran parte della regione.

Nel corso del pomeriggio possibile lo sviluppo di qualche acquazzone o temporale nelle zone interne e appenniniche, con locali sconfinamenti verso le aree pianeggianti; fenomeni non esclusi anche sulla Capitale, soprattutto nei settori orientali.

In serata miglioramento con ampie schiarite e condizioni asciutte.

Temperature su valori miti, comprese tra circa +12/+14°C di minima e +22/+24°C di massima, con ventilazione debole. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo Roma domani venerdì 17 aprile

La giornata di domani vedrà condizioni ancora più stabili e soleggiate su tutto il Lazio. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi innocui addensamenti sui rilievi, con basso rischio di precipitazioni.

In serata e nottata tempo stabile e asciutto.

Temperature in lieve aumento, comprese tra circa +13/+15°C di minima e +23/+25°C di massima, con clima pienamente primaverile.

Verso il weekend torna il beltempo

Nel corso dei prossimi giorni il rinforzo dell’alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato su Roma e sul Lazio.

Tra venerdì e il weekend attese giornate dal clima mite e gradevole, con temperature in ulteriore aumento e massime che potranno sfiorare i +24/+26°C sulla Capitale.

Solo locali addensamenti pomeridiani potranno interessare l’Appennino, ma senza fenomeni significativi.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma ancora a tratti instabile ma in miglioramento nei prossimi giorni. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!