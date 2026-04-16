Meteo Roma – Ultime precipitazioni poi tornano sole e clima primaverile

Situazione meteo a scala nazionale
Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica vede una goccia fredda ormai in spostamento verso il Mediterraneo orientale, mentre sul Mediterraneo centrale inizia a rinforzarsi un campo di alta pressione. Questo determina un graduale miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia, anche se nelle ore pomeridiane persiste ancora una certa instabilità soprattutto al Centro-Sud. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.
Previsioni meteo Roma oggi giovedì 16 aprile
Giornata caratterizzata da tempo più stabile sul Lazio, con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su Roma e gran parte della regione.
Nel corso del pomeriggio possibile lo sviluppo di qualche acquazzone o temporale nelle zone interne e appenniniche, con locali sconfinamenti verso le aree pianeggianti; fenomeni non esclusi anche sulla Capitale, soprattutto nei settori orientali.
In serata miglioramento con ampie schiarite e condizioni asciutte.
Temperature su valori miti, comprese tra circa +12/+14°C di minima e +22/+24°C di massima, con ventilazione debole. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.
Meteo Roma domani venerdì 17 aprile
La giornata di domani vedrà condizioni ancora più stabili e soleggiate su tutto il Lazio. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi innocui addensamenti sui rilievi, con basso rischio di precipitazioni.
In serata e nottata tempo stabile e asciutto.
Temperature in lieve aumento, comprese tra circa +13/+15°C di minima e +23/+25°C di massima, con clima pienamente primaverile.
Verso il weekend torna il beltempo
Nel corso dei prossimi giorni il rinforzo dell’alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato su Roma e sul Lazio.
Tra venerdì e il weekend attese giornate dal clima mite e gradevole, con temperature in ulteriore aumento e massime che potranno sfiorare i +24/+26°C sulla Capitale.
Solo locali addensamenti pomeridiani potranno interessare l’Appennino, ma senza fenomeni significativi.
Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano
Meteo su Roma ancora a tratti instabile ma in miglioramento nei prossimi giorni. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!
Tecnico Meteorologo certificato secondo lo schema WMO ed iscritto all'Associazione Meteo Professionisti (AMPRO); fondatore di Meteo Lazio nel 2014, realtà che vanta una rete di stazioni meteo private. Fornisce dati meteo e bollettini per svariate sedi di Protezione Civile nel Lazio.