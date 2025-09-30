Meteo Roma – Ultimi giorni di stabilità, poi peggiora con un brusco calo delle temperature

Situazione meteo nazionale e prospettive per la Penisola

Un campo di alta pressione continua a esercitare una certa influenza sul Mediterraneo, garantendo attualmente condizioni relativamente stabili su molte zone d’Italia. Tuttavia, modelli e spifferi di instabilità indicano che da metà settimana una circolazione depressionaria con aria più fresca in quota riuscirà ad avanzare, aprendo la strada a un peggioramento del tempo su vari settori del Paese, Lazio incluso.

Meteo Roma oggi, martedì 24 settembre

Oggi a Roma ci attendiamo una giornata mista ma senza fenomeni significativi. Le prime ore della mattina potranno avere nubi sparse o velature, mentre tra il pomeriggio e la sera il cielo potrà aprirsi a qualche schiarita. Non sono previste precipitazioni degne di nota, e la ventilazione resterà debole. Le temperature dovrebbero oscillare tra una minima sui +14‑15 °C e una massima intorno ai +23‑24 °C.

Tendenza al peggioramento nei giorni successivi

Da mercoledì in avanti si prospetta un cambiamento più deciso: l’avanzamento di aria più fredda in quota favorirà l’instabilità atmosferica, con possibili rovesci sparsi o temporali, soprattutto nel pomeriggio, su Roma e sul Lazio. Il maltempo potrebbe intensificarsi localmente, anche se non è escluso che ci siano pause asciutte. Le temperature subiranno un calo moderato, specialmente nei valori massimi.

Clima in evoluzione: verso un autunno più fresco

Con l’evolversi della settimana, Roma potrebbe sperimentare un clima più “autunnale”, caratterizzato da giornate più fresche, maggiori oscillazioni termiche e un aumento delle occasioni instabili. Le massime tenderanno a discostarsi dalle medie estive avanzate, avvicinandosi ai valori tipici del tardo settembre. Le condizioni restano da monitorare: l’ingresso di sistemi perturbati potrà rincarare la dose di incertezza.

