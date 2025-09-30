Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Martedì 30 Settembre
Scarica la nostra app
Home > Notizie Meteo
Segnala

Meteo Roma – Ultimi giorni di stabilità, poi peggiora con un brusco calo delle temperature

di Gabriele Serafini

Martedì 24 settembre con tempo stabile e temperature fino a 24°C. Da mercoledì atteso un peggioramento con rovesci sparsi e clima più fresco: in arrivo aria fredda e primi segnali d’autunno.

Meteo Roma – Ultimi giorni di stabilità, poi peggiora con un brusco calo delle temperature
Previsioni meteo Roma.

Situazione meteo nazionale e prospettive per la Penisola

Un campo di alta pressione continua a esercitare una certa influenza sul Mediterraneo, garantendo attualmente condizioni relativamente stabili su molte zone d’Italia. Tuttavia, modelli e spifferi di instabilità indicano che da metà settimana una circolazione depressionaria con aria più fresca in quota riuscirà ad avanzare, aprendo la strada a un peggioramento del tempo su vari settori del Paese, Lazio incluso.

Meteo Roma oggi, martedì 24 settembre

Oggi a Roma ci attendiamo una giornata mista ma senza fenomeni significativi. Le prime ore della mattina potranno avere nubi sparse o velature, mentre tra il pomeriggio e la sera il cielo potrà aprirsi a qualche schiarita. Non sono previste precipitazioni degne di nota, e la ventilazione resterà debole. Le temperature dovrebbero oscillare tra una minima sui +14‑15 °C e una massima intorno ai +23‑24 °C.

Tendenza al peggioramento nei giorni successivi

Da mercoledì in avanti si prospetta un cambiamento più deciso: l’avanzamento di aria più fredda in quota favorirà l’instabilità atmosferica, con possibili rovesci sparsi o temporali, soprattutto nel pomeriggio, su Roma e sul Lazio. Il maltempo potrebbe intensificarsi localmente, anche se non è escluso che ci siano pause asciutte. Le temperature subiranno un calo moderato, specialmente nei valori massimi.

Clima in evoluzione: verso un autunno più fresco

Con l’evolversi della settimana, Roma potrebbe sperimentare un clima più “autunnale”, caratterizzato da giornate più fresche, maggiori oscillazioni termiche e un aumento delle occasioni instabili. Le massime tenderanno a discostarsi dalle medie estive avanzate, avvicinandosi ai valori tipici del tardo settembre. Le condizioni restano da monitorare: l’ingresso di sistemi perturbati potrà rincarare la dose di incertezza.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma stabile fino a domani, poi rapido peggioramento con calo termico nella giornata di mercoledì.  Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!

Seguici su Google News

La nostra newsletter!

Ricevi gli aggiornamenti e le ultimissime
su Meteo e Scienza via mail!

ISCRIVITI ORA!

Gabriele Serafini

Tecnico Meteorologo certificato secondo lo schema WMO ed iscritto all'Associazione Meteo Professionisti (AMPRO); fondatore di Meteo Lazio nel 2014, realtà che vanta una rete di stazioni meteo private. Fornisce dati meteo e bollettini per svariate sedi di Protezione Civile nel Lazio.

SEGUICI SU:

Ultima Ora

Ultima Ora Terremoto