METEO ROMA – Verso un aumento delle TEMPERATURE, ma con INSTABILITA’. Ecco le PREVISIONI

Situazione meteo a Roma

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Situazione sinottica che evidenzia l’apporto di aria più instabile in quota che sta determinando condizioni di instabilità sulle regioni del centro e del sud Italia. La nuvolosità attualmente avvolge gran parte delle regioni Adriatiche dalle coste delle Marche fino a raggiungere la Puglia. Per Roma avremo ancora instabilità pomeridiana come vedremo nel prossimo paragrafo.

Previsioni meteo di Roma per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per la giornata odierna: al mattino avremo cieli per lo più soleggiati. Nel corso delle ore pomeridiane è atteso un aumento dell’instabilità che porterà acquazzoni e temporali su gran parte della provincia, sul Reatino e sul basso Lazio, coinvolgendo le coste di quest’ultimo. In serata . PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Le temperature risulteranno stazionarie, comprese tra 23°C e 33°C. I venti soffieranno seguendo il regime di brezza. Per la giornata di domani avremo tempo ancora stabile su Roma, con meno precipitazioni sul resto della regione.

Meteo Roma per domani

Meteo domani – Per domani 24 agosto avremo ancora stabilità piena su Roma; da segnalare al mattino qualche addensamento sulle zone interne. Nel corso delle ore pomeridiane avremo ancora instabilità sulle zone interne e sul basso Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature su Roma subiranno una lieve flessione negativa nei valori minimi e massimi e saranno comprese tra 21°C e 32°C . I venti soffieranno con intensità debole o moderata dai quadranti sud-occidentali. Nella giornata di giovedì grazie ad un progressivo aumento di pressione il tempo risulterà pienamente stabile su tutto il Lazio. Vediamo la tendenza per la settimana.

Tendenza meteo per l’ultima settimana di agosto

La settimana corrente sarà caratterizzata da un aumento graduale dei valori di pressione, caratterizzata dalla presenza dell’alta pressione azzorriana. Una blanda circolazione ciclonica in quota potrà determinare specie a ridosso del weekend ancora temporali pomeridiani, ma senza particolari variazioni sul nostro territorio. Le temperature massime su Roma oscilleranno attorno ai valori medi del periodo, portandosi attorno ai +31/+32°C. Valori minimi che oggi si porteranno attorno ai +22/23°C e rimarranno sostanzialmente invariati anche nei prossimi giorni. Tendenza ad un nuovo aumento, seppur lieve, nella seconda parte della settimana quando i valori massimi potrebbero nuovamente toccare i +33°C.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo stabile sulla capitale con temperature estive, ma senza eccessi. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!