Meteo Roma – Verso un nuovo peggioramento, con nuvolosità in aumento ed entro domani possibili anche piogge e temporali

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Promontorio anticiclonico che si allontana verso i Balcani e saccatura che si avvicina da ovest favoriscono l’ingresso di correnti umide portando un aumento della nuvolosità in transito con anche piogge e temporali a partire dal Nord-Ovest. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, mercoledì 29 ottobre

Giornata odierna che vedrà un graduale aumento della nuvolosità in transito sul Lazio. Al mattino tempo stabile tra addensamenti bassi soprattutto sul Lazio centro-settentrionale e locali spazi di sereno soprattutto sulla Ciociaria. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto, cieli per lo più soleggiati e qualche velatura in transito. Nuvolosità in generale aumento dalla serata con possibili locali piogge nella notte specie sul Viterbese. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature stabili o in lieve aumento nei valori minimi su Roma e comprese tra i +11/+13°C della notte ed i +20/+21°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani vedrà un peggioramento delle condizioni meteo sul Lazio. Al mattino attesa molta nuvolosità in transito su tutta la regione con piogge attese su Viterbese e settori costieri. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali in estensione su gran parte della regione, con fenomeni più intensi attesi sulle coste. Anche su Roma possibili dunque acquazzoni e temporali. Residuo maltempo anche in serata, mentre tempo più asciutto atteso nella notte. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature in deciso rialzo nei valori minimi su Roma e comprese tra i +15/+17°C della notte ed i +20/+21°C del pomeriggio.

Atteso un miglioramento verso il weekend

Dopo il peggioramento di domani, condizioni meteo che andranno verso un miglioramento a partire da venerdì, inizialmente ancora con molti disturbi nuvolosi, ma con ampie schiarite attese entro la serata. L’espansione da sud-ovest di un campo di alta pressione dovrebbe portare tempo stabile per il weekend di Ognissanti con anche cieli per lo più soleggiati, salvo un possibile temporaneo guasto sul finire del weekend per il veloce transito di un cavetto d’onda, ma che dovrebbe interessare soprattutto il Nord Italia e meno le regioni centrali. Per maggiori dettagli seguite i nostri prossimi aggiornamenti.

