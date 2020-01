METEO ROMA: Weekend con sole e clima gradevole durante le ore centrali della giornata, ecco tutti i dettagli

Campana anticiclonica sull’Europa

Un campo di alta pressione posizionato tra Penisola Iberica ed Europa centrale con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa assicura condizioni meteo stabili in gran parte dell’Europa. Una debole circolazione depressionaria si inserisce sul Mediterraneo occidentale in questi minuti dove i valori minimi al suolo sfiorano i 1020 hPa, tuttavia senza apportare modifiche del tempo in Italia se non delle deboli piogge sulla Liguria e Sardegna. Ancora giornate caratterizzate dal sole in diverse città dell’Italia tra le quali anche Roma dove raggiungeremo ancora i 15°c. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo per la giornata di domani

Tempo stabile al Nord Italia grazie all’anticiclone con cieli sereni o poco nuvolosi sia la mattino che al pomeriggio. Possibilità di nebbie o nubi basse sulla Pianura Padana specie di notte e al mattino. Locali addensamenti sulla Toscana al mattino ma con tempo asciutto, ampie schiarite sulle restanti regioni centrali. Tempo stabile anche nel pomeriggio ed in serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità irregolare in transito al Sud per gran parte della giornata ma con tempo asciutto, salvo locali piogge su Molise, Puglia settentrionale e Sardegna. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con nubi sparse e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo specie al Centro-Sud.

Previsioni meteo prossimo weekend

Nei prossimi giorni la situazione meteo in Italia non subirà importanti variazioni risultando piuttosto statica. Per oggi è prevista qualche nota di maltempo in Liguria, mentre altrove sarà il promontorio anticiclonico ad essere il protagonista estendendosi sull’Europa centro occidentale e sull’Italia centro settentrionale. Bel tempo anche al Sud eccetto sulla Sardegna influenzata dalle correnti atlantiche e con esse qualche pioggia o acquazzone. Tuttavia il mese di gennaio 2020 potrebbe riservare importanti novità con clima invernale e neve in arrivo.