Meteo Roma – Weekend con sole sulla capitale e temperature in ripresa; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, alimentato da masse d’aria calde in risalita dal nord Africa. Atteso tempo diffusamente stabile con caldo in nuovo aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Weekend che inizierà con una giornata di sabato caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Lazio e sulla città di Roma, con cieli prevalentemente soleggiati. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche corso del pomeriggio con sole sulla capitale. Innocui addensamenti prenderanno forma nel corso del pomeriggio a ridosso dell’Appennino, ma in rapido dissolvimento serale. Stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in aumento su Roma e comprese tra i +23/+25°C di minima ed i +34/+36°C di massima.

Meteo Roma domani

Giornata di domenica caratterizzata da una mattinata con cieli sereni su tutto il Lazio e sulla città di Roma. Situazione meteorologica che si manterrà sostanzialmente invariata anche nel corso del pomeriggio ed ore serali, quando sulla capitale sono attese ampie schiarite. Stellato nottetempo. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +23/+25°C della notte ed i +33/+34°C del primo pomeriggio.

Estate no stop, ma torna qualche temporale nel Lazio

Giornata di lunedì nel complesso estiva sulla capitale con tanto sole al mattino e primo pomeriggio, poi qualche disturbo a ciclo diurno potrà prendere forma sui settori interni del Lazio, in rapido dissolvimento serale. Situazione meteo invariata sino a metà settimana con caldo intenso su Roma, ma con qualche possibile disturbo da metà pomeriggio per lo sviluppo di acquazzoni e temporali sui settori interni del Lazio.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma estivo con sole prevalente e caldo intenso anche nel corso della prossima settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!