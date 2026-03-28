Meteo Roma – Weekend di stabilità sulla capitale con temperature in ripresa; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata da una circolazione nord-orientale alimentata da una depressione in azione tra Balcani e Mar Ionio. Sull’Italia, tuttavia, la pressione è in progressivo aumento con meteo in miglioramento. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di sabato 28 marzo all’insegna di una mattinata stabile su tutto il Lazio con sole prevalente sulla capitale. Stabilità che proseguirà anche nel corso delle ore pomeridiane e serali, seppur con qualche addensamento di passaggio su Roma. Temperature in aumento su Roma e comprese tra i +7/+9°C di minima ed i +16/+17°C di massima.

Meteo Roma domenica 29 marzo

Weekend che proseguirà con una giornata di domenica caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Lazio, seppur con qualche addensamento di passaggio sulla città di Roma. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con stabilità sulla capitale, salvo innocui addensamenti in transito. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature minime in calo su Roma e comprese tra i +5/+6°C di minima ed i +16/+17°C di massima.

Avvio di settimana nuovo impulso freddo

La settimana inizierà con una giornata di lunedì ancora stabile su Roma con cieli sereni o poco nuvolosi tra mattino e pomeriggio. Rapido peggioramento serale con deboli fenomeni. Tra martedì e mercoledì atteso il passaggio di nubi sul Lazio per la discesa di un nuovo impulso freddo e conseguente calo termico.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile nel weekend seppur con addensamenti di passaggio, mentre qualche disturbo è atteso ad avvio di settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!