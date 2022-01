METEO – RUGGITO POLARE per inizio FEBBRAIO: MALTEMPO con PIOGGIA e NEVE in arrivo, i dettagli

Dopo un iniziale momento di difficoltà attraversato dall’Anticiclone azzorriano che non è riuscito ad impedire il peggioramento appena concluso, sia pur esso breve, il campo di Alta pressione è tornato ad espandersi in direzione del nostro Paese. Pertanto, anche nella giornata di domani domenica 30 gennaio sono previste condizioni meteo di generale stabilità con foschie e nebbie in Pianura Padana . Ciò si inserirà all’interno di un contesto climatico comunque invernale a causa della presenza di correnti artiche sulla Penisola balcanica.

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono nuovamente stabili in questa seconda parte di giornata. Il fronte di maltempo che tra la serata di ieri e le prime ore di oggi ha investito parte del nostro Paese si è esaurito con lo spostamento di un minimo depressionario sul Mediterraneo orientale, coerentemente con il movimento della saccatura artica che lo pilota. Tale stabilità è tuttavia accompagnata da fenomeni nebbiosi e pessima qualità dell’aria, in particolare sulla Pianura Padana.

Maltempo in arrivo al centro-sud, nord ancora in ombra

La fase perturbata che interesserà la nostra Penisola proprio a cavallo tra il mese di gennaio e quello di febbraio, oltre a durare anch’essa non più di 2/3 giorni, non porterà precipitazioni sulle regioni settentrionali che continueranno a rimanere in ombra pluviometrica. Il maltempo potrebbe infatti finire per interessare solo il centro-sud, dove la neve tornerebbe a quote intorno ai 700/900 metri in Abruzzo e Campania e più elevata altrove.