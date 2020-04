METEO – Scoppia la PRIMAVERA con le temperature fino a 25°c per le vacanze da PASQUA, ecco le regioni più calde

Meteo Aprile: Anticiclone alla riscossa

Se il mese di Marzo ci ha salutato con il freddo e la neve fino in collina, il mese di Aprile mostra i suoi lati più dolci e primaverili con un progressivo aumento delle temperature e valori oltre la media grazie all’espansione di un promontorio di alta pressione di natura nord-Africana. La Primavera ora entra nel vivo con sole e clima gradevole grazie ad un vasto anticiclone sull’Europa. Anticiclone al posto delle fredde correnti polari e continentali che hanno caratterizzato l’ultima parte del mese di Marzo, temperature fino e localmente oltre i 25°c in città.

Meteo Italia, raggiungiamo già i 23°c in alcune città

L’ Inverno 2019-2020 archiviato con temperature ben oltre la media di riferimento e con pochissime nevicate, peggio di così solo tra il 2006 e il 2007, lascia il testimone ad un inizio di Primavera ora dal clima piuttosto gradevole in seguito a qualche scossone di troppo. Condizioni meteo stabili in Italia per tutta la settimana in corso, Pasqua e Pasquetta, temperature già per oggi fino a 22°c in pianura Padana e a Roma, 23°c in Toscana.

Tendenza meteo vacanze di Pasqua

Tra l’Anticiclone delle Azzorre di questi giorni e un promontorio di alta pressione di natura nord-africana durante in prossimo weekend avremo una lunga fase meteo di alta stabilità con sole e precipitazioni assenti, temperature in ulteriore aumento con valori previsti fino a 25°c in diverse città del Paese durante le vacanze di Pasqua. Il picco di caldo lo avremo indicativamente tra le giornate di Venerdì e Sabato 11 Aprile, poi qualche nube in più potrebbe ridurre il riscaldamento diurno.