METEO – Seconda parte d’INVERNO scoppiettante grazie ad un VORTICE POLARE stratosferico dislocato sull’EURASIA? I dettagli

Inverno fin ora anonimo sulla nostra Penisola

L’attuale stagione invernale sta trascorrendo sulla nostra Penisola così come in gran parte d’Europa senza colpo ferire. Da quando infatti ha avuto inizio l’inverno grazie al solstizio di inverno avvenuto il 22 dicembre alle ore 5.19 italiane, non si è verificato neanche un episodio di neve in pianura in tutta Italia. L’Anticiclone è stata la figura dominante dall’inizio di gennaio a questa parte, con il rapido passaggio di perturbazioni che hanno bene o male interessato, senza troppi eccessi, tutte le zone della nostra Penisola. La domanda che ora la maggior parte delle persone si pone è come potrebbe proseguire la seconda parte dell’inverno e a questa domanda cercheremo di dare una risposta nel corrente editoriale.

Previsioni a lungo termine, indici stratosferici in favore del ritorno dell’inverno

In genere quando un previsore si vuole dimenare in un’analisi a lungo termine, la prima cosa che va a vedere per poter avere un’idea sommaria di quella che sarà la tendenza stessa sono gli indici stratosferici e la situazione emisferica a livello di 10hPa (dunque in piena stratosfera), questo nella stagione invernale. Fondamentale è in tal senso anche l’indice NAM che misura la differenza di pressione tra la colonna d’aria verticale del Polo e quella delle medie latitudini. Quest’indice ha due soglie “convenzionali” superate le quali è stato dimostrato più volte che il vortice polare viene condizionato in un modo o nell’altro, entriamo maggiormente nel dettaglio.

L’indice NAM ha superato la soglia, ma crollano i venti zonali e anche l’indice NAM stesso

L’indice NAM ha superato la soglia positiva di +1,5 verso la fine della prima decade di gennaio. Questo significa che il vortice polare in una situazione del genere tende ad accentrarsi e a prendere forza e questo è evidente grazie ad un approfondimento dei geopotenziali nel Circolo Polare Artico. Il condizionamento in genere prende un periodo di tempo di circa 40-60 giorni dopo i quali statisticamente tende sempre ad implodere. La fine del condizionamento tra l’altro, coinciderebbe con la partenza di un warming che dislocherebbe il vortice polare stratosferico sul comparto euroasiatico.