Meteo – Seconda parte di agosto tra caldo ancora intenso e possibili passaggi instabili?

Nuovo aumento delle temperature sull’Italia

Anticiclone nord africano che dopo una lieve flessione torna a rinforzarsi sul Mediterraneo con caldo in nuovo aumento e tempo nel complesso stabile sull’Italia, salvo locali disturbi a ciclo diurno. Attualmente si registrano valori fino a +37/+38°C su zone interne tra Lazio, Umbria, Toscana, Basilicata, Puglia e Calabria. Non solo temperature molto elevate, ma anche umidità con il Ministero della Salute che ha diramato un’allerta rossa su 20 città italiane.

Meteo dal 10 al 16 agosto: settimana di Ferragosto con caldo intenso

Anche la settimana di Ferragosto, secondo il modello europeo probabilistico, potrebbe trascorrere con anomalie di pressione positive sull’Europa centro-meridionale, mentre negative sul nord Atlantico e Scandinavia. Atteso ancora tempo estivo sull’Italia con caldo intenso che non mollerà facilmente la presa ed insisterà anche per la seconda settimana del mese di agosto. Non mancherà qualche disturbo sui settori montuosi e pedemontani, sole prevalente in pianura e lungo le coste.

Possibile calo termico intorno al 20 agosto?

Fine del caldo intenso che potrebbe avvenire intorno al 20 agosto. Centro di calcolo europeo, mostra infatti un calo della pressione sull’Europa centro-orientale e Mediterraneo tra il 17 ed il 23 agosto. Possibile ingresso di correnti più fresche dai quadranti nord-occidentali con primo calo termico ed instabilità che tornerà più diffusa sull’Italia, ponendo forse fine alla prolungata ed anomala ondata di caldo. Ultima settimana di agosto che potrebbe invece far registrare un possibile più deciso ingresso delle correnti umide con calo termico più marcato e possibile maltempo. Al momento si tratta solo di una possibilità che necessita ulteriori conferme nel corso dei prossimi giorni, rimanete aggiornati.

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