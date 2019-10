METEO – Serie A, MALTEMPO: Sampdoria-Roma si ipotizza un RINVIO a causa delle forti PIOGGE, tutti i dettagli

Ondata di maltempo in arrivo sui settori nord-occidentali

Com’è ormai noto, per il fine settimana imminente l’Italia sarà climaticamente spaccata a metà, tra il caldo africano al centro-sud e il maltempo sui settori nordoccidentali. Entrambe le cose sono da attribuire a un unico motivo o meglio a un’unica saccatura, abbastanza vasta e in affondo sul Mediterraneo occidentale che, oltre come già detto a condizionare negativamente il tempo delle regioni nordoccidentali, grazie alla sua circolazione ciclonica pescherà aria più calda dal nord-Africa e la getterà sull’Italia centro-meridionale, con temperature sopra la media del periodo di quasi 10 gradi.

Sampdoria-Roma a rischio rinvio

Tuttavia, la perturbazione così presentata sembrerebbe coinvolgere il nostro Paese e lasciarlo successivamente senza colpo ferire. In realtà non è proprio così, perché se anche è vero che generalmente i rovesci attesi sulla gran parte dei settori nordoccidentali non sono così intensi, è proprio a Genova che i fenomeni potrebbero risultare particolarmente forti. E infatti si ipotizza già un possibile rinvio della partita Sampdoria-Roma, almeno stando a ciò che riporta il giornale sportivo “Tuttosport“.

Meteo Genova, weekend uggioso e autunnale

Addentriamoci dunque nelle previsioni meteo di Genova. Già da qualche giorno la città della Lanterna assieme a tutta la Liguria sono alle prese con un flusso perturbato presente ad alte quote di matrice atlantica, che ha causato negli ultimi giorni ed anche nella giornata odierna qualche rovescio di debole o moderata intensità, con cumulati al suolo inferiori ai 10 millimetri in città. Un temporale molto localizzato oggi ha colpito invece dei quartieri occidentali, come Genova Prà, dove si registrano accumuli abbastanza alti prossimi ai 70 millimetri. Anche per quanto riguarda il fine settimana, esso è atteso piuttosto instabile sul capoluogo ligure, con rovesci anche a carattere di nubifragio previsti soprattutto proprio per la giornata di domenica 20 ottobre.