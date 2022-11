Meteo – Serie di perturbazioni atlantiche fino alla prossima settimana. Ecco le previsioni

Situazione meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Breve pausa dalle piogge dopo una serie di affondi polari nei giorni scorsi: osservando l’ultima immagine satellitare si denota la quasi totale assenza di nuvolosità in Italia, fatta eccezione per qualche addensamento innocuo sui settori centrali. Campo barico in progressivo aumento, con un miglioramento del tempo meteorologico in Italia. Questo grazie all’azione di un piccolo promontorio anticiclonico che ci accompagnerà fino alla giornata di domani, quando incomberà una nuova perturbazione.

Previsioni meteo per oggi 24 Novembre

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 24 Novembre: AL NORD: Al mattino prevalenza di cieli sereni; banchi di nebbia o foschia lungo il delta del Po. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con qualche velatura sulle regioni di nord-ovest. In serata ed in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con un graduale aumento della nuvolosità a partire dalle regioni occidentali, ma senza fenomeni associati. AL POMERIGGIO: Al mattino tempo stabile con qualche addensamento tra Umbria, Marche e Abruzzo. Al pomeriggio attese schiarite su tutti i settori. In serata ancora bel tempo diffuso, con assenza prevalente di nuvolosità. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino isolate precipitazioni attese tra Molise, alta Puglia e stretto Messinese; sereno altrove. Al pomeriggio ancora qualche pioggia tra Calabria e Sicilia, non sono previsti cambiamenti sui restanti settori. In serata ancora tempo del tutto asciutto, con nuvolosità più compatta attesa in transito sulla Sardegna.

Fine settimana nuovamente perturbato, ecco perché

Meteo weekend – Come anticipato sul finire della settimana i modelli confermano l’arrivo di un peggioramento meteo: una saccatura ricolma d’aria polare dovrebbe raggiungere l’Italia con un minimo di bassa pressione in movimento sul mar Tirreno. Ancora molti dettagli da chiarire ma tra Sabato e Domenica questa potrebbe portare un rapida fase di maltempo soprattutto al Centro-Sud seguita dall’afflusso di aria più fredda con calo della quota neve specie in Appennino. Vi daremo maggiori dettagli prossimamente.

Prossima settimana: nuovo affondo polare in arrivo?

Secondo il modello GFS la prossima settimana potrebbe esordire con un’altra tregua dal maltempo, per l’oscillazione di un piccolo prefrontale altopressorio, seguito da un nuovo affondo polare. Ancora da decifrare la traiettoria, al momento ipotizzata per coinvolgere specialmente le Isole Maggiori. Stesso discorso per il modello Europeo, con una circolazione ciclonica che in una seconda battuta potrebbe raggiungere il sud Italia. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

