Meteo – Serie di perturbazioni atlantiche sull’Italia con piogge e clima pienamente autunnale. Le previsioni

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Perturbazione alle spalle che ha lasciato in eredità molte piogge in italia specie sui settori Tirrenici e sulle regioni del centro-sud. Qualche piovasco si sta manifestando sulla Calabria, mentre avremo nuvolosità irregolare in transito. Nel corso delle prossime ore è atteso un nuovo peggioramento come vedremo nel prossimo paragrafo.

Previsioni meteo per oggi 17 Novembre

Queste le previsioni meteo per oggi 17 Novembre: AL NORD: Al mattino al mattino nuvolosità irregolare in transito, nubi basse lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata attese piogge sparse e temporali sulla Liguria; neve sulle Alpi dai 1700-1800 metri di quota. AL CENTRO: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio attese aperture tra Umbria, Lazio e Abruzzo; isolate piogge sulla Toscana settentrionale. In serata attese deboli piogge sulle coste Tirreniche; peggiora nella notte con fenomeni in estensione ai restanti settori. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino isolate piogge sulla Calabria meridionale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito. In serata qualche pioggia sulle isole Maggiori, con fenomeni anche sulle coste della Campania nella notte. Nessuna variazione altrove.

Maltempo in arrivo da stasera

Come anticipato, l’aria atlantica andrà ad interessare nuovamente l’Italia: tra serata e nottata i settori Tirrenici centro-settentrionali saranno nuovamente interessati dall’arrivo di nuove precipitazioni anche a carattere temporalesco. Le zone più interessate potrebbero risultare lo Spezzino, le Alpi Apuane in serata e nella notte tutta la fascia Tirrenica, fino al Lazio. Infatti nella notte tra Giovedì e Venerdì è prevista la formazione di un nuovo minimo di bassa pressione che porterà piogge diffuse e maltempo di stampo autunnale.

Da Venerdì nuova fase perturbata fino al weekend

Nella giornata di domani un minimo di bassa pressione dispenserà sull’Italia piogge e temporali diffusi sulla Penisola ma più intensi sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Con l’arrivo del penultimo weekend di novembre, i principali modelli mostrano l’arrivo di un altro fronte perturbato sul Mediterraneo centrale. La giornata di Sabato vedrà probabilmente spiccato maltempo questa volta soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Entro Domenica poi arriverà anche aria via via più fredda con temperature in calo di qualche grado e neve in montagna. Ancora una fase di maltempo sembra possa configurarsi poi all’inizio della prossima settimana, ma vedremo meglio nei prossimi giorni.

