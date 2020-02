METEO: Serie di perturbazioni in transito sull’ITALIA, il Mese di MARZO sarà come da tradizione? Ecco tutte le previsioni

Meteo Italia: nuovo miglioramento in queste ore

Il secondo fronte perturbato della settimana in corso è transitato nelle ultime ore sull’Italia portando nella serata e nottata delle nuove piogge e nevicate in montagna. Ora le condizioni meteo sono in rapido miglioramento al centro-nord con il ritorno del sole e con le temperature in rapido aumento. Sulle regioni meridionali invece troviamo nubi irregolari con piogge o acquazzoni residui, in esaurimento su tutte le regioni entro la serata. Clima invernale sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale con paesaggi innevati dai 600-1000 metri di quota. Le correnti nord-atlantiche hanno già fatto scendere la colonnina di mercurio su valori tipici del periodo, nei prossimi giorni la temperatura in Italia non subirà grandi variazioni e risulterà per lo più in linea con la media al nord, leggermente superiore invece al centro-sud.

Condizioni METEO piuttosto variabili in tutta ITALIA

La giornata in Italia è iniziata con condizioni meteo stabili e soleggiate, proseguirà con il bel tempo e anche la giornata di domani inizierà con il tempo stabile ovunque. Tuttavia un nuovo impulso di maltempo si avvicinerà dalla Francia con nuove piogge e nevicate in arrivo durante le prime ore della giornata di Domenica specialmente sulla Valle d’Aosta, alto Piemonte, Valtellina, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Fiocchi non esclusi fino a 300-500 metri di quota.

METEO MARZO come da tradizione

Il mese di Marzo è noto come uno tra i mesi più dinamici e variabili di tutti con rapida alternanza di fasi stabili e soleggiate con piogge, temporali e talvolta anche nevicate fino a quote molto basse. Con il primo di Marzo 2020 inizierà la primavera stando al calendario meteorologico, ma sull’Italia i modelli meteo confermano una fase piuttosto movimentata e fresca. Stando alle ultime conferme da parte dei principali modelli meteo sembra probabile che già nei primissimi giorni del mese sull’Italia transiteranno delle perturbazioni con precipitazioni diffuse da nord a sud, proprio come da tradizione.