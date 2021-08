METEO – SETTEMBRE con nuova fase ESTIVA dopo possibili INFILTRAZIONI FRESCHE secondo GFS. La TENDENZA

Correnti fresche in quota con possibili temporali tra oggi e domani

Già dalla giornata di martedì la Penisola Italiana si trova interessata correnti più fresche in quota, le quali hanno portato un generale calo termico dopo l’ondata di caldo africano ed anche maggiori instabilità. Correnti fresche che continueranno a scorrere fino alla giornata di domani portando piogge e temporali e temperature in media con quelle del periodo. Sia nella giornata odierna che in quella di domani durante le ore pomeridiane avremo lo sviluppo di acquazzoni e temporali nelle zone interne del Centro-Sud e che su Lazio e Campania si spingeranno fin quasi sulle coste.

Caldo in aumento nel weekend per la rimonta dell’anticiclone africano

I principali modelli matematici continua a confermare per i giorni del weekend la rimonta dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo occidentale, con promontorio che si estende sulla Penisola Italiana, mentre una goccia fredda raggiunge le Isole Britanniche. Questo porterà un weekend con tempo stabile e sole splendente su tutta l’Italia, con locali piogge isolate suolo sui rilievi alpini durante le ore pomeridiane. Anche le temperature torneranno ad aumentare a causa dell’avvezione di aria calda dal continente africano che porterà al Centro-Nord e sulla Sardegna valori di 36-38°C. Caldo anche al Sud ma con temperature lievemente inferiori. In generale, le temperature non raggiungeranno valori estremi come abbiamo assistito la settimana scorsa.

Prossima settimana tra caldo e temporali

Ultimi aggiornamenti del modello matematico americano che mostra per la prossima settimana l’elevazione in Atlantico di un robusto anticiclone che arriverà a raggiungere l’Islanda. La goccia fredda atlantica raggiungerà invece l’Europa centrale ed andrà parzialmente ad interessare il Nord Italia, portando un nuovo calo termico e temporali anche intensi. Sui rilievi alpini potranno localmente assumere carattere di nubifragio. Tempo ancora stabile invece al Centro-Sud con clima caldo ma senza eccessi, ma nella seconda parte della settimana qualche acquazzone potrà raggiungere anche le regioni centrali.

