METEO – Severo MALTEMPO al sud ITALIA: autentiche bufere di NEVE stanno flagellando queste regioni, i dettagli

Meteo Italia: brusco calo delle temperature in queste ore

Le correnti settentrionali più fredde annunciate nei precedenti editoriali sono arrivate in Italia al posto di quelle miti dai quadranti meridionali o occidentali. Temperatura in calo anche di 15°c nel giro di poche ore e vere e proprie bufere di neve fino a quote molto basse in questo momento in alcune regioni. Le prime avvisaglie di questo netto peggioramento meteo si sono avute nella serata di ieri con grandine e raffiche di vento da nord, ora è la neve che preoccupa gli automobilisti.

Meteo: bufere di neve al sud Italia

Un vero e proprio colpo di coda dell’Inverno colpisce l’Italia, mentre al centro-nord le correnti settentrionali più fredde risultano prevalentemente secche con precipitazioni scarse o assenti, sulle regioni meridionali troviamo autentiche bufere di neve e fino a quote collinari. Si segnalano difficoltà alla circolazione stradale sul Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Sicilia. Nelle prossime ore avremo ancora fenomeni nevosi e forti venti settentrionali sulle medesime regioni.

Meteo: previsioni per la giornata di domani

Nubi innocue in transito al primo mattino al nord Italia ma con tempo asciutto, ampie schiarite nel corso della giornata con nuvolosità in aumento nelle ore serali sulla Liguria. Bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni centrali, nuvolosità in aumento sulla Toscana nella seconda parte di giornata ma senza fenomeni. Residue precipitazioni al mattino su Sicilia settentrionale e Calabria ionica, neve sulla Sila fin verso i 300 metri. Tempo asciutto sui rimanenti settori con schiarite prevalenti. Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.