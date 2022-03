METEO – SFURIATA INVERNALE in ITALIA con PIOGGIA e NEVE a BASSA QUOTA nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Maltempo invernale in azione sull’Italia

Nella giornata odierna le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico evidenziano un quadro perturbato sulla nostra Penisola, con piogge e nevicate (a bassa quota) che si concentrano soprattutto lungo i settori orientali del Paese (su alcune zone dei quali è vigente per oggi un’allerta meteo della Protezione Civile) e in particolare quindi lungo il versante adriatico. Correnti settentrionali di matrice secca insistono sulle regioni centrali tirreniche e su quelle settentrionali, dove il clima come vedremo nel prossimo paragrafo rimane comunque invernale.

Affondo artico, clima invernale pressoché ovunque

Il peggioramento che attualmente sta interessando la nostra Penisola è dovuto sostanzialmente all’affondo di una saccatura di origine artica proveniente dai quadranti nordorientali. L’afflusso di correnti settentrionali, come scritto precedentemente, peraltro favorisce un clima pienamente invernale anche laddove il maltempo non colpisce. In particolare il freddo invernale riguarda queste aree dello stivale soprattutto nelle ore notturne, mentre l’instabilità mantiene le temperature basse anche di giorno sull’altro versante italiano. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Maltempo insisterà nelle prossime ore

L’afflusso di correnti più fredde ha innescato nelle scorse ore una perturbazione nel Mediterraneo centrale che, stando a quanto prospettano anche i principali centri di calcolo, porterà effetti concreti e tangibili sull’Italia anche nelle prossime ore e dunque nella serata corrente. Ancora una volta tuttavia le correnti settentrionali favoriranno condizioni meteo di relativa stabilità sul medio Tirreno e sul nord Italia, con le precipitazioni che si concentreranno maggiormente sul versante adriatico, come vedremo nel prossimo paragrafo.

