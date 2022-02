METEO – SFURIATA POLARE in arrivo in ITALIA: NEVE a BASSA QUOTA tra SAN VALENTINO e martedì, ecco dove

Stabile in tutta Italia, tolto qualche rovescio in mattinata sulla Liguria

Le condizioni meteo sono tornate a risultare generalmente stabili da questo pomeriggio, come suggerisce il radar meteorologico. Tale stabilità segue qualche rovescio registrato in Liguria tra le prime ore di questa notte e la prima metà di mattinata. Tuttavia appare altrettanto evidente dalle immagini satellitari un generale aumento della nuvolosità che interessa quantomeno le regioni centro-settentrionali del Paese, con addensamenti localmente anche particolarmente corposi. Ciò ha anticipato l’arrivo di un peggioramento che sta riguardando alcune zone dello stivale nella serata corrente.

Serata di locale maltempo, prossime ore ancora rovesci

L’Alta pressione di matrice azzorriana che negli ultimi giorni ha caratterizzato lo stivale, sta incontrando delle difficoltà a reggere alla pressione del flusso polare, manifestando sull’Italia già da questa sera le sue prime debolezze, che si protrarranno per tutto il weekend ormai alle porte con instabilità localizzata. In particolare i primi rovesci stanno avanzando verso lo stivale già in queste ore e altri sono in arrivo nelle prossime ore (scopri dove). Ciò è dovuto all’infiltrazione di correnti di stampo polare in arrivo dai quadranti nordorientali. Le temperature non risentono molto di questo peggioramento, mantenendosi su valori che rimangono mediamente più alti della media del periodo.

Weekend con rovesci localizzati, anche nevosi

L’abbassamento del flusso polare sul Mediterraneo centrale porterà comunque un peggioramento anche nel weekend sull’Italia, come scritto precedentemente, che si manifesterà tuttavia con l’arrivo di rovesci, anche nevosi sull’Appennino, ma perlopiù localizzati al centro-sud. Stando a quanto si prospetta dai principali centri di calcolo a seguire, il maltempo assumerà via via carattere più diffuso a San Valentino e per la prima metà di settimana, con il ritorno della neve a bassa quota, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.