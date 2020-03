METEO – Si entra nel vivo della PRIMAVERA con TEMPERATURE in aumento fino e oltre i 20°c e SOLE da nord a sud, i dettagli

Meteo Italia: modesta instabilità solo sulle isole maggiori

Variabilità a tratti perturbata su Sardegna orientale e Sicilia nella giornata odierna con locali piogge o brevi acquazzoni, per il resto dell’Italia bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi. L’anticiclone delle Azzorre si espande sull’Europa con valori di pressione in aumento anche in Italia e alta stabilità atmosferica. Clima primaverile pertanto nei prossimi giorni con le temperature in ulteriore aumento sia in quota che soprattutto in prossimità delle principali città della penisola.

Primavera in avanzamento durante la settimana in corso

E così, in seguito ad una fase all’insegna del maltempo con le perturbazioni atlantiche in serie e con esse piogge e nevicate fino a quote medio-basse in Italia, ecco il bel tempo sulla nostra Penisola e la Primavera. Anche nei prossimi giorni il meteo si manterrà per lo più stabile mentre le temperature tenderanno a superare i 20°c. Sempre abbastanza fresco invece al primo mattino complici i cieli sereni, specie in pianura Padana e lungo le vallate interne centro-meridionali.

Meteo Primavera, temperature in aumento nei prossimi giorni

Le condizioni meteo quest’oggi appaiono stabili su gran parte dell’Italia mentre le temperature subiscono una forte escursione tra il giorno e la notte. Tutto ad opera dell’Anticiclone e dei cieli sereni in grado di favorire la dispersione del calore accumulato durante le ore centrali della giornata. Nei prossimi giorni e fino al prossimo weekend la situazione meteo rimarrà invariata con cieli per lo più sereni e con temperature il aumento di 3-6°c.