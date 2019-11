METEO – Siamo solo agli inizi di una lunga serie di impulsi di MALTEMPO in arrivo in ITALIA

Situazione sinottica a grande scala

Una circolazione depressionaria ben organizzata agisce in questo periodo sull’Europa centro settentrionale pilotando correnti fresche e instabili fin sull’Italia dove inizia un lungo periodo di maltempo tipicamente autunnale con pioggia, vento e neve. Con l’anticiclone delle Azzorre stabile nella sua sede naturale in pieno oceano Atlantico le perturbazioni di matrice nord-Atlantica trovano campo libero nel Mediterraneo e pertanto nei prossimi giorni della settimana in corso e persino della prossima saranno molte le fasi di maltempo in Italia.

Previsioni meteo per la giornata di domani in Italia

Sulle regioni settentrionali i cieli saranno per lo più nuvolosi con precipitazioni sparse eccetto in Piemonte. Nevicate sui rilievi alpini fino a 1400 metri di quota. Giornata all’insegna del maltempo al Centro Italia con acquazzoni e temporali tra Toscana, Lazio e Umbria. Tempo più stabile invece tra Marche e Abruzzo. Maltempo sulle regioni meridionali e soprattutto su Campania, Calabria e Sicilia con possibili nubifragi specie nelle ore centrali della giornata. Fenomeni in attenuazione solo in nottata. Temperature in sensibile calo su tutte le regioni.

Tendenza meteo per i prossimi giorni

La settimana iniziata in un contesto meteo molto variabile e dinamico in tutta Italia procederà sulla stessa linea di tendenza mentre le temperature tenderanno a calare ulteriormente. Anche nei prossimi giorni della settimana in corso pertanto ci attendiamo piogge, temporali e soprattutto nevicate sulle Alpi e a seguire anche in Appennino fino a quote medie.