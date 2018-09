Meteo Italia: l’anticiclone porta sole e caldo, con temperature fino oltre +30°C ma attenzione ad un nuovo peggioramento.



METEO: sole e caldo in ITALIA ma attenzione al ritorno delle piogge in settimana – 11 settembre 2018 – Condizioni meteo dai tratti più tipicamente estivi che autunnali sull’Italia, con questa settimana di settembre che si è aperta con l’anticiclone su buona parte dell’Europa centro occidentale. Sempre più sole sulla nostra Penisola come anche caldo: le temperature sono tornate sopra le medie del periodo specie al Centro Nord e nei prossimi giorni si potranno raggiungere anche i +31/32°C sulla Pianura Padana come anche i +32/33°C sulle zone interne di Toscana e Lazio. Secondo le ultime uscite dei principali modelli meteo, però, l’anticiclone lascerà spazio ad un piccolo peggioramento sull’Italia specie nella seconda parte della settimana, con il ritorno di qualche pioggia ad iniziare dai settori centro settentrionali. L’anticiclone non si darà per vinto: dopo questo piccolo peggioramento meteo che farà anche tornare verso le medie del periodo le temperature, sull’Italia e su buona parte del vecchio continente potrebbe tornare a prevalere l’anticiclone, con dunque condizioni di generale stabilità e ancora clima caldo. […]