METEO – SONTUOSO ANTICICLONE in arrivo in ITALIA, temperature MONSTRE per FEBBRAIO, i dettagli

Il maltempo tornerà ad avvolgere la nostra Penisola anche se in maniera non così diffusa a partire dalla serata di domani giovedì 13 febbraio. L’instabilità colpirà soprattutto l’alto versante tirrenico, più precisamente le aree pedemontane interposte tra lo spezzino e la garfagnana, dove i fenomeni potrebbero risultare piuttosto insistenti a causa del fenomeno dello stau, possibile grazie ai venti da sud-ovest. Tuttavia le precipitazioni si manifesteranno anche più a nord, sull’alta Lombardia e alto Piemonte entro la mezzanotte di domani giovedì 13 febbraio.

Tuttavia in un contesto comunque di stabilità evidente nel nostro Paese, nella giornata odierna si è osservato un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, a causa dell’oscillazione del flusso atlantico che nella seconda parte della giornata di domani giovedì 13 febbraio, vigilia di San Valentino , riporterà il maltempo sulla nostra Penisola. Condizioni meteo che sono destinate dunque a peggiorare, ma in maniera rapida poiché già dalla giornata di sabato 15 febbraio le temperature torneranno ad aumentare.

L'”inverno” dei record, oltre +20°C al sud

Il culmine della prossima ondata di caldo fuori stagione che inizierà ad interessare l’Italia a partire già da questo weekend è atteso tra la giornata di lunedì 17 e martedì 18 febbraio, quando le temperature al sud potrebbero superare anche i +20°C. Nell’inverno dei record (per il caldo) l’Anticiclone continua ostinatamente a mettere le sue radici nel Mediterraneo e sembra farlo ogni volta in maniera più intensa. Sarà il trend anche delle prossime settimane? Seguite il nostro sito per aggiornamenti in tal senso.