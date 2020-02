METEO – SQUILLO INVERNALE grazie ad un AFFONDO ARTICO in arrivo in ITALIA, con NEVE a quote MEDIO-BASSE

L’Alta pressione porta i suoi effetti sulla nostra Penisola

Come spesso è accaduto durante quest’inverno, l’Anticiclone è nuovamente tornato a fare visita non solo dell’Italia, ma anche del Mediterraneo centro-occidentale, dove sta apportando in queste condizioni meteo di generale stabilità, fatta qualche locale eccezione sulla Liguria, alle prese con deboli pioviggine intermittenti. Tutto ciò è inserito in un contesto di clima tutt’altro che invernale, con le temperature che ovunque superano la media del periodo.

Anticiclone fino a metà della prossima settimana

L’Alta pressione che sta già portando i suoi effetti sulla stragrande maggioranza del territorio nazionale, avvolgerà la nostra Penisola fino alla giornata di mercoledì 19 febbraio. Tuttavia, un’improvvisa oscillazione della corrente a getto, abbasserà il fronte polare sull’Italia settentrionale: ciò, nonostante sul Bel Paese si risenta in prevalenza delle correnti anticicloniche, porterà però del maltempo su alcune zone dello stivale, vediamo quali.

Tra GFS e ECMWF la spunta ECMWF: rialzata leggermente la quota neve prevista, diminuite le precipitazioni

Gli ultimi aggiornamenti dei principali centri di calcolo denotano un vincitore: fino alla giornata di ieri le evoluzioni si dimostravano ancora discordanti, al punto che il modello inglese ECMWF vedeva qualche nevicata sul versante adriatico a quote intorno i 700/800 metri, mentre il modello americano GFS si mostrava più foriero di precipitazioni grazie ad un maggior ingresso del freddo, con la neve che difatti sarebbe caduta sui 500/600 metri.